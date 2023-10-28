طعنة نافذة في الرقبة تودي بحياة شاب بالوراق بسبب خلافات الجيرة

شهدت منطقة الوراق،جريمة بشعة أقدم عاطل على قتل جاره الشاب محمد.ش، 35 عامًا، بطعنة نافذة في الرقبة بسبب خلافات بسيطة نشبت بينهما.

وقال شاهد عيان يسكن بالمنطقة أن الضحية و القاتل جيران، وكانا دائمًا ما يختلفان حول أمور بسيطة، لكن الخلاف تطور إلى شجار عنيف، تمكن خلاله القاتل ويدعي "أحمد" من طعن الضحية "محمد" بطعنة نافذة في الرقبة تم نقل محمد إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف: المتهم حاول الهروب وتمكنت قوات الأمن من القبض على أحمد، واقتيادة إلى ديوان القسم وأنها حديثه: "نحن في حالة حزن شديد، لا نصدق أن جريمة قتل بهذه البشاعة حدثت في منطقتنا هذا الشاب كان طيبًا وكريمًا، ولا يستحق أن يموت بهذه الطريقة



تفاصيل الواقعة.

تلقى ضباط بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة محمد.ش، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد عاطل يدعى أحمد.ع، 25 عامًا، بسبب خلافات الجيرة.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.