السجن 3 سنوات لتاجر فاكهة لاتهامه بالإتجار في الهيروين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة تاجر فاكهة بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الهيروين بمنطقة البدرشين، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حامد فريد، وعضوية المستشارين حسين فخري أسامة الأمير، وأمانة سر صلاح السيد.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 6266 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين، للمتهم "ا . م"، 22 سنة، تاجر فاكهة، في يوم 18 مارس الماضي، أحرز بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا .



تبين من خلال الفحص أن معلومات كشفت عن قيام شخص بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز لممارسة نشاطه الإجرامى.



وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغا ماليا وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متعاطي المواد المخدرة.