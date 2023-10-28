القبض على هارب من تنفيذ 57 حكماً قضائياً

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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فقد تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 57 حكم قضائي فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "36 سنة"وكفالات مالية.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.