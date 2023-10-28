الإيقاع بعصابة لتجارة العملة في شبرا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

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وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبط (4 أشخاص)..وبحوزتهم(مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية")..وبمواجهتهم إعترف أحدهم أنه كان فى سبيله لتسليم المبلغ المالي لأحد المتهمين بناءًعلى أن يتم تسليم المبلغ المالى مرة أخرى بإحدى الدول بعملة ذات الدولة بما يعد إتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.