الداخلية تُوقع بمُجرمٍ أزهق روح جاره بالدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مزارع بالدقهلية لقيامه بإطلاق عيار نارى تجاه آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات حول الجيرة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهليةمن إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب برش خرطوش وتوفى أثناء إسعافه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور والسلاح المستخدم (فرد محلى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.