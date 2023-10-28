السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تُوقع بمُجرمٍ أزهق روح جاره بالدقهلية

حبس متهم
حبس متهم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مزارع بالدقهلية لقيامه بإطلاق عيار نارى تجاه آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات حول الجيرة.

اقرا أيضاً: آثار الجريمة فضحت المُخطط.. زوج يُزهق روح زوجته بالسم


 

txt

شيطان يتنكر في هيئة أب.. رضيع يُفارق الحياة على يد إبليس

txt

آثار الجريمة فضحت المُخطط.. زوج يُزهق روح زوجته بالسم

txt

والدة الطفل الفلسطيني ضحية العنصرية في أمريكا تنعيه بكلماتٍ مؤثرة

txt

حيلة المانيكان الساذجة.. غباء سارق يفضحه أمام الشرطة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهليةمن إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب برش خرطوش وتوفى أثناء إسعافه .

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور والسلاح المستخدم (فرد محلى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

الثلاثاء.. مُحاكمة شاب مُتهم بالتعدي على مضيفة جوية بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء.. استكمال مُحاكمة مُتهم بإنهاء حياة زميلته

الإثنين.. استكمال مُحاكمة مُتهمي "خلية التجمع"

العدالة تنتصر للحقيقة بعد عقود.. كشف غموض مصرع شقيقين

شيطان يتنكر في هيئة أب.. رضيع يُفارق الحياة على يد إبليس

آثار الجريمة فضحت المُخطط.. زوج يُزهق روح زوجته بالسم

والدة الطفل الفلسطيني ضحية العنصرية في أمريكا تنعيه بكلماتٍ مؤثرة

حيلة المانيكان الساذجة.. غباء سارق يفضحه أمام الشرطة
الجريدة الورقية