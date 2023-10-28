محافظ جنوب سيناء يبحث زيادة المجموعات السياحية الواردة من إيطاليا

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، "أوجينيو برياتوني" المستثمر الإيطالي، وبرفقته عمرو السروجي، مدير العلاقات العامة للمجموعة، والمستشار وليد زكريا، الممثل القانوني للمجموعة.

يأتي ذلك في إطار جهود تنشيط السياحة وزيادة الجذب السياحي لكافة الجنسيات عامة الإيطالية في مدينة شرم الشيخ.

وتناول اللقاء سبل زيادة المجموعات السياحية الواردة من إيطاليا إلى شرم الشيخ وتمت مناقشة كافة الاقتراحات في هذا الشأن وسبل تنفيذها على أرض الواقع.

ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة دعم كافة السبل لزيادة المجموعات السياحية والطيران الإيطالي لمدينه شرم الشيخ، كما أكد على كامل دعمه لتنشيط السياحة والمستثمرين للعمل بمدينة السلام شرم الشيخ.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.

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