ورشة للحرف اليدوية والتراثية لعضوات نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب القنايات بالشرقية

تحت عنوان "شغل إكسسوارات النحاس"..

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

أشاد محافظ الشرقية، بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنفيذ فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية " شغل إكسسوارات النحاس" تحت شعار "مهنتك حرفتك" وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب القنايات التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتورة ساندي سمير، المدرس بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالزقازيق، بتدريب الفتيات على طرق استخدام الأسلاك النحاسية في صناعة الإكسسوارات والزخارف الفنية كالخواتم والسلاسل.

يذكر أن مبادرة " حرفتك .. مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية والتي تأتي دعمًا للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تسهم في توفير حياة أفضل لهن.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة بتنفيذ ندوة توعوية للشباب والفتيات أعضاء مركز شباب المسلمية التابع لإدارة شباب شرق الزقازيق بمعرفة محاضرين متخصصين للتوعية بمخاطر الإدمان والآثار السلبية الناتجه عنه.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الندوة التوعوية صاحبها تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال (ترفيهية وفنية ورياضية ) بجانب توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددًا من الرسائل الإرشادية.

كما افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب قرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، والمُقام على مساحة 1204 أمتار، بتكلفة مليون جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادية السياسية بالاهتمام بالشباب وتوفير كل الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم في كل المجالات المختلفة وممارسة الرياضة.

وتفقد محافظ الشرقية، الملعب وشاهد عروضًا للاعبي الكاراتية والتقى باللاعبين الناشئين والتقط معهم صورًا تذكارية، مشيدًا بأدائهم المميز ومهاراتهم العالية متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الرياضية والمشاركة في المسابقات والبطولات الرياضية ورفع اسم الشرقية في كل المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.

وأوضح محافظ الشرقية، أن هناك تعاونًا دائمًا بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفسًا مهمًا للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل الإمكانيات للشباب.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعًا بقطاع الشباب والرياضية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة إجمالية 3 ملايين و200 ألف جنيه، من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري ابتهاجًا بالعيد القومي للمحافظة وفي إطار اهتمام المحافظة بالشباب من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن.