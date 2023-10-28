"العشية والتسبحة" بكنيسة القديس أنطونيوس..تفاصيل

تستمر كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولي، التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في مدينة نصر، في تعمير المبادئ المسيحية من خلال تنظيم فعاليات روحية وأنشطة ايمانية، اليوم السبت، ذلك بدءًا من الساعة السادسة مساءً.



تنظم الكنيسة فعاليات "عشية والتسبحة الاسبوعية" حسب العقيدة الأرثوذكسية والطقوس الخاصة المتمثلة في تقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، تستمر حتى السابعة مساءً.

احتفلت الكنائس القبطية الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة وأقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل المسيحيين هناك.



وروت الكتب التاريخية المسيحية كيف مر القديسين في كثير من الأحداث والمواقف التي تعيد تحرص الكنيسة على ترسيخها لدى الأقباط بمختلف أجيالها وأعادت هذه المراجع السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلاديا.



وبحسب التاريخ المسيحي، أحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا حيث الموقع الذي الإمبراطور أدريانوس لبناء معبد " فينوس" وأمرت الملكة هيلانة بالبحث عنه فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس آنذاك.