«الوفد» تكشف خسائر كنيسة برفيريوس بغزة بعد تعرضها للقصف

أكد أديب جودة الحسينى، أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس، وحامل الختم المقدس، على انهيار المبنى التابع لكنيسة القديس برفيريوس، بمدينة غزة التى تعرضت للقصف مساء الخميس الماضى، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى، ولا يوجد حصر نهائى لعدد الشهداء والمصابين جراء هذه الواقعة حتى الآن.

وأضاف «الحسينى» فى تصريحان خاصة لـ«الوفد»، أن قصف الكنيسة جاء بصورة مفاجئة دون إخطار مسبق أو تنبيه حتى يتمكن الموجودون بداخلها من الإخلاء، الأمر الذى تسبب فى سقوط عشرات من الشهداء، وعشرات من الجرحى الذين لا يزالوا عالقين تحت الركام حتى الآن، مضيفًا: «الوضع كارثى».

وقال أمين مفتاح كنيسة القيامة: «رغم صعوبة الوصول للمطران والآباء الرهبان بالكنيسة فى بادئ الأمر بسبب هدم المبنى، إلا أنه تبين نجاتهم بأعجوبة من القصف وهناك إصابة أثناء محاولاتهم لإنقاذ المصابين».

أرسل حامل الختم المقدس، لائحة بأسماء الشهداء الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلى، بالإضافة إلى عدد من الصور التى تعكس مدى الخسائر البشرية والإنسانية بقصف الأبرياء فى الكنيسة بدون ذنب.

أسماء شهداء كنيسة القديس برفيريوس فى مدينة غزة

يارا العمش

فيولا العمش

عبدالنور الصورى

طارق الصورى

ليزا الصورى

سهيل الصورى

مجد الصورى

غادة الصورى

الين طرزى

مروان طرزى

ناهد طرزى

سليمان طرزى

سماء العمش

علياء الصورى

عيسى الصورى

جوليت الصورى

جورج الصورى

ومازال البحث جارياً عن شهداء مفقودين تحت الدمار وتجرى المحاولة الآن لإخراجهم.