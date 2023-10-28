المرقسية في الإسكندرية تنظم أنشطة روحية غدًا

تنظم الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، غدًا الأحد، عددا من الأنشطة الروحية، بمقرها في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

تفاصيل القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية



تقام قداسان خلال اللقاء بتضمنا الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور، وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، كما يستهل القداس الثاني يختتم في الساعة العاشرة صباحًا.



تحرص الكاتدرائية المرقسية على إقامة فعاليات وأنشطة إيمانية بصروة مستمرة، وشهدت الفترة الماضية، مناسبات متنوعة وأقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، وأعادت خلالها ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.



يذكر التاريخ المسيحي الملكة هيلانة بالبالبحث عن الصليب الذي تحمل واحتضن آلام المسيح، فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس آنذاك.