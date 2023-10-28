السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ لمواجهة دارمشتات في الدوري الألماني

هاري كين
هاري كين

أعلن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني التشكيل الرسمي لمواجهة دارمشتات عصر اليوم السبت على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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تشكيل بايرن ميونخ لمباراة دارمشتات 

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

في خط الوسط : يوزوا كيميتش - كونراد لايمر - جمال موسيالا

في خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - هاري كين

ويحتل بايرن ميونخ  المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة،فيما يأتي دارمشتات في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

 

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