إسرائيل تُصدر بيانًا عاجلاً حول العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة

أصدر "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، بيانًا جديدًا حول تطورات العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت.

صرح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي: "نتقدم في مراحل الحرب.. لقد دخلت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة، ووسعت نطاق العمليات البرية".

وأضاف، "أن قوات المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية تشارك في هذه العملية".

وأشار إلى أن توسيع العمليات يخدم أهداف الحرب كافة في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن الجيش يجري تقييمًا مستمرًا للأوضاع ويسير قدمًا تماشيًا مع مراحل القتال.

وأفاد بأن الجيش يواصل شن هجمات مكثفة وواسعة النطاق جوًا وبحرًا.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري أمس الجمعة 27 أكتوبر على القطاع وكثف غاراته على المحاور كافة.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد على 1400 شخص، بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، بالإضافة إلى 222 أسيرًا تحتجتزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت، أمس الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتحرك على طول الحدود شمال غزة:

تحركت "دبابات إسرائيلية" على طول الحدود الشمالية للقطاع، وسط هجمات غير مسبوقة من قِبل جيش الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، مساء الجمعة.

وذكرت مصادر محلية في غزة، أن دبابات إسرائيلية تقدمت نحو غزة من محور بيت حانون شمالي القطاع.

وأضافت، أنه سُمع أصوات اشتباكات مُسلحة على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

ويُهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.