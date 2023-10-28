التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة بالهرم

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في الهرم وكشفت التحقيقات عن أن الحريق نشب داخل عقار نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق متصل فقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريقج نشب داخل عقار نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة. خشب في الدور الأرضي بعقار مكون من 7 طوابق بشارع عباس العقار بمدنية نصر، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، بدون وقوع إصابات بشرية.

وتلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد اندلاع حريق داخل مخزن خشب بالدور الأرضي عقار مكون من 7 طوابق بشارع عباس العقار بمدنية نصر.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وسيارة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق بعد محاصرة النيران قبل امتداها بالعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى نشوب الحرائق، منها:

الماس الكهربائي: وهو أكثر أسباب الحرائق شيوعًا، ويحدث عندما تتلامس الأسلاك الكهربائية التالفة ببعضها البعض.

الإهمال البشري: مثل ترك الأجهزة الكهربائية مشتعلة دون إشراف، أو ترك الطعام يحترق على الموقد.

سوء استخدام الأجهزة الكهربائية: مثل استخدام الأجهزة الكهربائية في ظروف غير مناسبة، أو عدم صيانتها بشكل دوري.



التخزين الخاطئ للمواد القابلة للاشتعال: مثل تخزين المواد القابلة للاشتعال في مكان قريب من مصادر الحرارة.

من أجل حماية أنفسنا وعائلاتنا من الحرائق، يجب علينا اتباع قواعد السلامة من الحرائق، ومنها:

تركيب أجهزة إنذار الحريق في جميع أنحاء المنزل: حتى نتمكن من اكتشاف الحريق في وقت مبكر.



إجراء فحوصات منتظمة للأسلاك والأجهزة الكهربائية: للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي أعطال.



تخزين المواد القابلة للاشتعال في حاويات محكمة الإغلاق: لمنع اشتعالها بسهولة.



إنشاء خطة طوارئ للحرائق وتدريب جميع أفراد الأسرة عليها: حتى نتمكن من التعامل مع الحريق بشكل صحيح في حالة وقوعه.

خاتمة

من خلال اتباع قواعد السلامة من الحرائق، يمكننا المساعدة في حماية أنفسنا وعائلاتنا من هذه الكارثة.