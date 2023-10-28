كلية السينما بجامعة بدر تنظم زيارة للطلاب في مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية

صرح الدكتور فوزى الشامى، عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه قد تم تنظيم زيارة تثقيفية لطلاب الكلية لـ"مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا" بالعاصمة الإدارية؛ بهدف التثقيف العملى، منوهًا أن تلك الزيارة تأتى فى ضوء رؤية رئاسة الجامعة بضرورة التواصل والتعاون مع كل الجهات الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية التابعة لمؤسسات الدولة".

وأوضح "الشامى"، أن الزيارة تمت بالتنسيق مع اللواء شريف صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار، المالكة لمدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا فى العاصمة الإدارية.. مشيرًا أن الزيارة الطلاب فى المدينة كانت بمصاحبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، للرد على جميع استفسارات الطلبة.

وأفاد عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية، أن جولة الزيارة شملت أبنية "مدينة الفنون والثقافة" بالكامل ومشاهدة المسارح ومختلف أماكن العروض والتدريبات، قاعات الموسيقى، العروض المسرحية، المكتبة المركزية، وأماكن المقتنيات النادرة من لوحات وأزياء"، لافتًا أنه تم الاتفاق مع إدارة "مدينة الفنون والثقافة" خلال هذه المناسبة بضرورة إتاحة فرص التدريب الميدانى لطلاب الكلية داخل تلك المدينة البكر وإتاحة فرص لعمل خريجى الكلية والجامعة بها حسب تخصصاتهم فور تخرجهم.





وأضاف الدكتور فوزى، أن إدارة الكلية ستتابع التواصل الدائم مع كل المؤسسات الثقافية والفنية والتعليمية المماثلة فى مصر؛ للقيام بزيارتها توسعًا فى الربط بين طلابها وتلك المؤسسات دعمًا لخريجى المستقبل ولتعرفهم واحتكاكهم بسوق العمل.