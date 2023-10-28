أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن استراتيجية الجامعة، تسير بخطىً واثقة؛ نحو تطبيق نظم التحول الرقمي، بكافة الكليات، والقطاعات التابعة لها، وبناء بنية تحتية، وتقنية متطورة؛ تسهم في التحول إلى جامعة ذكية مستدامة؛ تواكب التغيرات العالمية، وتستخدم نظم المعلومات، والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة، في مختلف المجالات، وذلك تكاملاً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي، ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي هذا الشأن، استقبلت جامعة أسيوط، لجنة من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس المركز، وعدد من أعضاء المركز المرافقين ؛ لتفقد استعدادات ثلاثة مراكز تدريبية بكليات: التجارة، والحقوق، والتربية؛ تمهيداً لاعتمادها كمراكز للتدريب، والاختبارات؛ لمنح شهادة أساسيات التحول الرقمي، والتي أصدرها المجلس الأعلى للجامعات؛ من خلال الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، بمركز الخدمات الإلكترونية، والمعرفية.

تأتي الزيارة تحت إشراف، الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور دويب حسين عميد كلية الحقوق .

المنشاوي: تجهيز مراكز التدريب بأحدث أجهزة العرض والحواسب الذكية لإكساب المتدربين مهارات التحول الرقمي

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن الزيارة تستهدف تقييم ثلاثة من المعامل الجامعية، وهي: المعمل التجاري الإحصائي بكلية التجارة، ومركز الخدمة العامة بكلية التربية، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الحقوق، والوقوف على مدى جاهزيتها للاعتماد؛ طبقاً للقواعد والضوابط في هذا الشأن، واستيفاء متطلبات التحول الرقمي؛ مما يؤهلها لتنظيم دورات التحول الرقمي، واعتماد شهادتها.

وأفاد الدكتور المنشاوي، أنه تم تجهيز المراكز الثلاثة بأحدث أجهزة العرض، والحواسب الذكية؛ لإكساب المتدربين مهارات التحول الرقمي، لافتاً إلى أن منح شهادة التحول الرقمي يعد شرطاً أساسياً لمنح أي درجة علمية للدراسات العليا، وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يواكب سعي الجامعة لميكنة الخدمات المقدمة، لجميع منتسبيها، والوصول بشكل متكامل، إلى تحول رقمي حقيقي، ومستدام.

جامعة أسيوط تستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات