الخبز الزائد في النظام الغذائي يؤدي إلى أمراض القلب والسكري

قالت الدكتورة ناديجدا بودكوريتوفا، إن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الخبز يزيدون من خطر الإصابة بعدد من الأمراض.

وحذرت الدكتورة بودكوريتوفا في محادثة مع إزفستيا من أن الإفراط في تناول الخبز في النظام الغذائي يؤدي إلى أمراض القلب والسكري وأمراض أخرى، وإن الإفراط في استهلاك السلع المخبوزة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، ومقاومة الأنسولين، وزيادة الوزن الزائد في الجسم مع تطور لاحق لمرض السكري، والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضافت الطبيبة أن الكثير من الناس يعتادون على تناول الخبز مع مجموعة متنوعة من الأطعمة، الطبقتين الأولى والثانية، منذ الطفولة وفي الوقت نفسه، ينصح بتناول مجموعة محدودة جدًا من الأطعمة والأطباق مع الخبز.

ما لا ينبغي أن يؤكل مع الخبز؟

المعكرونة والزلابية والبطاطس والعصيد فهي مشبعة بالفعل بالكربوهيدرات، والخبز (وهو أيضًا مصدر للكربوهيدرات) لن يؤدي إلا إلى زيادة إجمالي حمل الكربوهيدرات في البنكرياس.

والحلويات والفواكه دمجها مع الخبز يثير التخمر في الأمعاء ويحفز إنتاج الأنسولين الزائد.

ما هو الأفضل لإقران الخبز؟

الخبز متوافق بشكل مثالي مع الأعشاب والخضروات والسلطات الجاهزة، وكذلك الحساء الخفيف.

والأكثر ضررا، بحسب بودكوريتوفا، هو الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق الممتاز. هذا المنتج خالي عمليا من الألياف والمواد المغذية.

وذكرت الخبيرة أن أصناف دقيق الحبوب الكاملة تعتبر الأكثر فائدة فهي تحتوي على البروتين النباتي والحديد والكالسيوم وفيتامينات ب والبولي بروبلين والألياف الغذائية والألياف.