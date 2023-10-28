السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نادين نسيب نجيم تدعم القضية الفلسطينية بعد تصاعد الأحداث والقصف

الفنانة نادين نسيب
الفنانة نادين نسيب نجيم

دعمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، القضية الفلسطينية وشعبها بعد تصاعد الأحداث والقصف في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

 

وكتبت الفنانة نادين نسيب نجيم، في تغريدة عبر حسابها قائلة: "اليوم شعب كامل أمام أعينكم يُباد في أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ! لا كهربا ولا مي ولا أكل ولا شبكة اتصالات، وقصف جوي وبري وبحري، السماء تمطر نار وصواريخ، أي مواثيق دولية وأي اتفاقيات وأي مجلس أمن وأي أمم متحدة قادرة تكون صامتة أمام هل عدوان وهل مجزرة يلي عم تصير!".

        

نجوم الفن يدعمون فلسطين مع الهلال الأحمر المصري

وكان حرص وفد كبير من النجوم والفنانين يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على زيارة الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني.                                 

                                        

ومن الفنانين الذين حضروا كل من: "إلهام شاهين وريهام عبدالغفور وروجينا ومحمد عبدالحافظ وبسمة ودنيا عبدالعزيز وسلوي عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة وآخرون.

 

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية حاليا فيما شارك الفنانين في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني وذلك برعاية الهلال الأحمر المصري.

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