عبد الفتاح سعود يشهد حفل تخرج كلية العلوم بجامعة عين شمس

شهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب حفل تخرج دفعة ٢٠٢٣ من كلية العلوم بحضور الدكتور محمد رجاء عميد الكلية ، والدكتورة ريم الكباريتى مدير روابط الخريجين، ووكلاء الكلية ولفيف من عمداء الكلية السابقين والطلاب وذويهم.

وأعرب" سعود "عن سعادته بتواجده وسط هذا الجمع من العلماء أصحاب السيرة الذاتية الغنية بالتعلم والعلم التطبيقي وخريجي كلية العلوم ، موضحًا أن كلية العلوم تضم عباقرة صغار تعلموا علي أيدي عباقرة كبار في اسرة جامعة عين شمس التي تدعم العلم.

وطالب"سعود" الخريجين بمواصلة تحصيل العلم، حيث أصبح لديهم الحد الأدنى لبداية التعلم والبحث العلمي بعد ما تعلموا من أساتذتهم الاساسيات وطرق التفكير السليم والعمل تحت ضغط وهو ما سيميزهم عن أقرانهم من الجامعات الأخرى في الحياة العملية.

كما طالب الخريجين بالعمل علي تطبيق أفكارهم الابداعية وإنتهاز فرصة اقتناع القيادة السياسية بالعلم وأهميته وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائما بأن العلم هو سبيل نهضة الوطن لكي يقوموا بخدمة مجتمعهم ووطنهم والابتعاد عن دعاوي اليأس والاحباط الداعية للهجرة وعدم الانسياق ورائها.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه قام بتسجيل أربعة براءات اختراع في جراحات العمود الفقري وترأس الجمعية العالمية لجراحات العمود الفقري ويقوم بإلقاء العديد من المحاضرات بمختلف دول العالم وهو داخل مصر مؤكدًا أن التميز دائما يأتي من داخل الوطن.

وأعرب الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم عن مدي سعادته وفخر بمشاركة الطلاب حفل تخرجهم من جامعة عين سمس وكلية العلوم التي احتضنتهم على مدار السنوات الأربع الماضية.

و قدم" رجاء" الشكر للدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي دعمه المستمر للكلية وقيامه بتقديم منحة شخصية ودفع مصروفات الطلاب الثلاثة الاوائل بالسنوات الثانية والثالثة والرابعة ببرنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية، غلى جانب تبرعه بمبلغ ٢ مليون جنيه لإنشاء معمل من معامل المبني الجديد بكلية العلوم باسم الدكتور محمد فتحي سعود والدكتورة سهير علي النجدي الأساتذة السابقين بكلية العلوم إحياءا لذكراهم.

وأشادت الدكتورة ريم الكباريتى مدير روابط الخريجين بالجامعة بتواصل رابطة الخريجين المستمر مع الكلية، مستعرضة دور روابط الخريجين التي انشئت منذ ٤ سنوات بالجامعة ، من أجل التواصل ونقل الخبرات بين الخريجين والجامعة، حيث حرصت الرابطة علي توفير دورات تدريبية مجانية إلى جانب ملتقيات التوظيف، وإقامة منتديات لكل الأقسام بالكلية.