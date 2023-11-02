"طرق القليوبية" تزيل الزيادات بالأرصفة الجانبية

تابعت مديرية الطرق والنقل بالقليوبية برئاسة المهندسة حنان جمال ابراهيم مدير عام المديرية أعمال القطع والتسوية شارع المهندسين، وجار ضبط المناسيب بطول حوالي 500 م وعرض 8م . جار أعمال التسوية وعمل فرمه في شارع المهندسين بمنطقة التقسيم السياحي بطول حوالي 1000 م وعرض 8 م ؛ تم توريد سن في شارع المهندسين بالتقسيم السياحى؛ جارى اعمال تكسير السن وفرده في شارع المهندسين بالتقسيم الساحي بطول حوالي 500م وعرض 10م . جاري تشغيل السن واستكمال السمك المطلوب في شارع المهندسين بالتقسيم الساحي بطول 1كم وعروض 10م



وشارع عمارات الاسكان جارى اعمال القطع في الأتربة وعمل التسويه وضبط المناسيب . جارى تنفيذ الأعمال بطول 650م وعروض 7مجارى اعمال تكسير الأسفلت القديم . جارى أجاري تجهيز الجزيرة الوسطى بكورنيش القناطر الخيريه من حساب المسافة لوضع قواعد اعمدة الإنارة وهي 30م/ط مواسير الكهرباء، عمال رفع المخلفات من أمام عمارات بنك الاسكان وخلفها بالقناطر الخيرية ؛ جارى اعمال إزالة الزيادات بالأرصفة الجانبية في أمام عمارات بنك الاسكان وخلفها جاري عمل الفرمه خلف الاسجاري تجهيز الجزيرة الوسطى بكورنيش القناطر الخيريه من حساب المسافة لوضع قواعد اعمدة الإنارة وهي 30م/ط مواسير الكهرباء.



و شارع المساكن الحمراء تم اعمال القطع والتسوية وازاله مخلفات شارع المساكن الحمراء أمام مدرسة التجارة بنات . جاري توريد سن بمنطقة عمارات بنك الاسكان وخلفهابطول 650م وعروض 7م

كما عمل طريق كورنيش القناطر الخيريه جارى اعمال إزالة الجزيرة الوسطى بطول حوالي 650 م وعرض 1 م؛ جار أعمال تكسير وازالة الجزيرة الوسطى . جارى اعمال فك بلاط انترلوك في الججاري تجهيز الجزيرة الوسطى بكورنيش القناطر الخيريه من حساب المسافة لوضع قواعد اعمدة الإنارة وهي 30م/ط مواسير الكهرباء ؛ زيرة الوسطى بكورنيش القناطر الخيريه تمهيدا لإستكمال باقي اعمال ، جار تجهيز الجزيرة الوسطى بكورنيش القناطر الخيريه من حساب المسافة لوضع قواعد اعمدة الإنارة وهي 30م/ط مواسير الكهرباء.



وجار تجهيز الشدة الخشبية للجزيرة الوسطى بكورنيش القناطر الخيريه تمهيدا لصب الخرسانة ؛ جارى اعمال تجهيز قواعد اعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى بكورنيش القناطر قبل صب الخرسانة ، جاري تركيب مواسير قطر 3 بوصه لمرور كابل الكهرباء وغرف الكهرباء 60سم*60سم في الجزيرة الوسطى بكورنيش القناطرجاري تجهيز الجزيرة الوسطى بكورنيش القناطر الخيريه من حساب المسافة لوضع قواعد اعمدة الإنارة وهي 30م/ط مواسير الكهرباء، الخيريه تمهيدا لإستكمال باقي الإعمال ؛ جار أعمال صب الجزيرة الوسطى بكورنيش القناطر الخيريه بطول 70م وعرض 1 م وارتفاع 30سم من إجمالي 1800م ، جارى رش المياه على خرسانة الجزيرة الوسطى