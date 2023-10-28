السيسي: نحتاج إلى وعي مضبوط وتأهيل طلاب المدارس الفنية للعمل والإنتاج

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يجب تأهيل طلاب المدارس الفنية للعمل والإنتاج بشكل كامل في إطار تطوير الصناعة، لافتا إلى أن الدولة المصرية مستعدة لتوفير 100 مدرسة صناعية وتعليم فني سنويا مثل مدرسة بدر وبرج العرب.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في افتتاح الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت، أنه:"لما بنتكلم عن المجلس التصديري أو المجلس الأعلى للصناعات وبقولها العبرة مش في المجلس العبرة في الإرادة.. إرادة الناس.. إرادة الموظف لما بيوقف إجراء بيعمل إيذاء كبير للدولة.. يا تري جزء من فهم أنه كعامل لا يقبل العمل بدون إتقان أو إدراك أو كامل ساعات عمله.. هل تم التجهيز لطلاب المدارس الفنية من أجل أهمية العمل؟".

وتابع: "لازم يكون فيه وعي مضبوط.. وأنا صغير وبتعلم وكان ساعتها حرب الاستنزاف كانوا يقولوا الغلطة وخسائرها علشان إحنا نبقي متعلمين.. مش نغلط علشان نخسر.. وعاوز اعلم الطالب يبقي مسئول معايا في المنشأة الصناعية.. يبقي جزء إيجابي.. مش كل هدفه يقول مرتبي بالدور اللي أقوم به.. دي كلام مهم في بناء الشخصية في مصر.. فيه شركات موجودة في البلد بتكلم عن القطاع العام.. ومش بتحقق أرباح والناس بتقول ادونا حوافز.. أنا بجيب له الحوافز من دم بلده علشان اسكته.. يبقي همه إزاي يشتغل يقول المدير أنا مش شغال مش شغال ليه".