السيسي للمصنعين: العبرة مش بالمجالس ولكن بالإرادة (شاهد)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مستعد للمشاركة بإقامة المنشآت الصناعية في كل الصناعات، مهما كانت تكلفتها.

تأهيل المدارس الفنية

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بالملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت، أن هدفنا أحداث نقلة كبيرة في مسار الصناعة، ومستعدون لإعادة تخصيص وتأهيل المدارس الفنية.

وواصل: "مستعد لإقامة منشآت مدنية، وعايز أقول أن العبرة مش بالمجالس، العبرة بالإرادة وقوة الناس والموظفين".

وتابع: "هناك أراضٍ تعرف بالأراضي المستعادة، وعددها لا بأس به، ولذلك يجب أن يتم التنسيق لإعادة تخصيص تلك الاراضي وفقا للشروط، وتوفيرها للمصنعين”.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليا بعنوان “صنايعية مصر” خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.

الوقوف دقيقة حداد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.