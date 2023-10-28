وزير الشباب يؤكد الدولة حريصة على تقديم الرعاية الدائمة للنشئ والأيتام بالإسكندرية

اكد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تحرص على تقديم الرعاية الدائمة والكاملة للنشء والشباب، وخاصة الأيتام تأكيداً على القيم النبيلة السمحة داخل المجتمع المصري، وانعكاساً للاهتمام بدعم ورعاية أبناء مصر من الأيتام، والحرص على إدخال السرور والبهجة على قلوبهم، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من البرامج للأطفال الأيتام، بالاضافة إلى الحرص على مشاركة الأيتام في المشروعات التي تنفذها الوزارة.

جاء دلك خلال اللقاء الختامى المجمع لمراكز تدريب " ها انا احقق داتى " دلك بحضور وزير الشباب والرياضة والذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بمشاركة ٢٥ محافظة، بإجمالي ٣٤٠ من الأطفال الأيتام.

حضر اللقاء الختامي الدكتور عمرو الحداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة سونيا عبدالوهاب، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنميه الرياضية، الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة بالإسكندرية، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، مصطفى عز العرب معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية.

وأعرب وزير الشباب عن سعادته بحضور هذا اللقاء المخصص للأيتام، والذي يمثل نتاجًا لجهود مستمرة لتأهيل الأطفال الأيتام وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الرياضية والتدريبية، وتوفير الفرص اللازمة لهم لتحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم، والذي يعكس حرص واهتمام وزارة الشباب والرياضة بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير الفرص المناسبة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وأشار صبحي إلى أهمية الرياضة والتدريب في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال الأيتام، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم البدنية والعقلية، مؤكداُ على أن الوزارة ستستمر في دعم هذا النوع من المشروعات والأنشطة وتوسيع نطاقها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال الأيتام.

وتابع: أن الهدف من المشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي» هو ممارسة نشاط رياضي هادف وفعال لرفع الروح المعنوية للأطفال الأيتام ودمجهم بالمجتمع، وتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا، وصقل قدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، في إطار خطة الوزارة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يكون هذا المشروع نموذجاً يحتذى به في تنمية الأطفال الأيتام وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطوير قدراتهم.