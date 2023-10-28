السيسي: مصر تعمل على ملف إطلاق الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة (شاهد)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعمل على ملف إطلاق الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، مضيفًا: “يوجد الكثير من التفاصيل لم يتم الإفصاح عنها”.

وأضاف “السيسي”، خلال كلمته بالملتقى، والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت، أن إدخال 20 شاحنة يوميًا لغزة، غير كافٍ بل نحتاج إلى قدر أكبر من الشاحنات للدخول إلى قطاع غزة.

وتابع الرئيس: “سياستنا غير قائمة على الخسة، أو الغدر، وليس هدفنا المصالح، بل هدفنا البناء والتعمير”.

وذكر الرئيس، أن مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية، مضيفًا: “هناك أمور نعمل عليها من أجل تهدئة الأوضاع في غزة”.

وتابع: "حذرت من اتساع مجال الصراع، فهو أمر لن يكون في صالح المنطقة، ستصبح المنطقة قنبلة موقوتة.

ووجه “السيسي” حديثه للشباب، قائلًا: “ما تقلقوش وربنا هيحفظ مصر دائمًا زي ما حفظها في 2011 و2013".

تهدئة الأوضاع في قطاع غزة:

وتابع: "شوفوا حياتكم ومارسوا أمورك بشكل عادي وما تقلقوش إحنا بنمارس دورًا قويًا جدًا في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة”.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فيلمًا تسجيليًا بعنوان “صنايعية مصر”، خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.

الوقوف دقيقة حدادًا:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.