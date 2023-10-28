السيسي: نسعى لتلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المحلي (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لابد من تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المحلي.

صناعة السيارات في مصر:

أضاف “السيسي”، خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت، أن صناعة السيارات كل المصنعين يقولك أنا هعمل 45% أو 50%، وألاقي كل الشركات بتعمل نفس النوع، طب ما تخليهم 25% بس يتكاملوا مع 20% آخرين من شركة تانية، والكلام ده ينطبق على حاجات كتير.

رجال الصناعة:

وتابع: “مستعد لعمل المنشآت المدنية مهما كانت تكلفتها علشان أخلي رجال الصناعة يركزوا في المعدات المقبلة لعمل نقلة كبيرة”.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان “صنايعية مصر” خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.

الوقوف دقيقة حدادًا:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.