أسعار الدواجن صباح اليوم السبت للمستهلك ولدى تجار الجملة

أسعار الدواجن.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المحلية ومن أرض المزرعة، وسجل كيلو الفراخ البيضاء نحو 64 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الفراخ الحمراء نحو 84 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن صباح اليوم السبت في الاسواق المحلية وبالمزرعة، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الاسواق وارض المزرعة

الدواجن

استقرت جميع أنواع الفراخ للجملة تسليم أرض المزرعة، وسجل كيلو الفراخ البيضاء 64 جنيها، وكيلو الفراخ الحمراء 84 جنيها، واستقرت الفراخ البلدي عند 109 جنيهات للجملة.

سعر الفراخ ومشتقاتها للمستهلك اليوم السبت:

استقرت كذلك جميع أنواع الفراخ للمستهلك، وسجل كيلو الفراخ البيضاء 75 جنيها، و100 جنيه لكيلو الفراخ الحمراء، و118 جنيها لكيلو الفراخ البلدي، وكذلك استقر البانيه عند 175 جنيها للكيلو.