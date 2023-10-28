أسوان: ضبط مخزن غير مرخص يضم مواد غذائية منتهية الصلاحية

واصل جهاز حماية المستهلك باسوان بناء علي تعليمات اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان، تنظيم حملاته المكبرة حيث أنه بمجرد ورود معلومات لإدارة التحريات بالجهاز تفيد بوجود مخزن معد لتخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنطاق مدينة أسوان، وذلك بغرض طرحها بالأسواق فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من جهاز حماية المستهلك ومديرتى الصحة والتموين.

وتم على الفور مداهمة المكان، وضبط شخص يدير ثلاجة " بدون ترخيص ".

فضلاً عن حيازته لكميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى حيث عُثر بداخل الثلاجة على ٢ طن مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.

وبمواجهة صاحب المكان إعترف بإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وعرضها على النيابة العامة .