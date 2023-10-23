برشلونة يتخطي عقبة بلباو بهدف في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزاً صعباً على حساب أتلتيك بلباو في المباراة النارية التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

جاءت المباراة مثيرة منذ بدياتها حيث تبادل الفريقي الهجمات الخطيرة خاصة خلال الربع ساعة الأولى بحثاً عن خطف هدف مبكر.

هدأت الأمور بعد البداية الحماسية مع سيطرة واضحة للفريق الكتالوني في وسط الملعب.

وكاد أتلتيك بلباو أن يخطف هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة لولا براعة الحارس تير شتيجن الذي تصدى لفرصة محققة.

وفي الشوط الثاني بدأ برشلونة بضغط هجومي قوي ونجح في الوصول لمرمى أكثر من مرة بفضل تحركات الثنائي كانسيلو وجواو فيليكس.

إستمرت سيطرة برشلونة الكاملة في الشوط الثاني حتى نجح البديل الصاعد مارك جويو في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 80.

واصل برشلونة سيطرته رغم التقدم بهدف ونجح في الخروج فائزاً بثلاث نقاط ثمينة.

رفع برشلونة بهذا الفوز رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب بينما تجمد رصيد بلباو عن 17 نقطة في المركز السادس.