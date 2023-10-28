منى زكي تدعم القضية الفلسطينية وشعبها بهذه الكلمات (شاهد)

حرصت الفنانة منى زكي، على دعم القضية الفلسطينية وشعبها بعد تصاعد الأحداث والقصف في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال توجيه الدعاء لهم بالنصر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

ونشرت الفنانة منى زكي، عبر خاصية الاستوري، دعاء لـ أهالي غزة، قائلة : " اللهم انصر الشعب الفلسطيني، اللهم انصر غزة، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم.. اللهم إنا نسألك أن تقبل شفاعتنا فيهم، اللهم جمّع صفوفهم، واشفِ مصابيهم وارحم شهداءهم، اللهم عليك بمن اعتدى عليهم".

وأضافت : " اللهم إنا نسألك أن تدمر أعداءهم، ونسألك أن تقبل دعاءنا لهم، اللهم تصدق بهم علينا، اللهم لا ترنا فيهم ما يحزننا وما يقبض قلوبنا، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم رد عنا كيدهم وأزل دولتهم وأذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلًاعلى أحد من عبادك المؤمنين".

نجوم الفن يدعمون فلسطين مع الهلال الأحمر المصري

وكان حرص وفد كبير من النجوم والفنانين يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على زيارة الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني.

ومن الفنانين الذين حضروا كل من: "إلهام شاهين وريهام عبدالغفور وروجينا ومحمد عبدالحافظ وبسمة ودنيا عبدالعزيز وسلوي عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة وآخرون.

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية حاليا فيما شارك الفنانين في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني وذلك برعاية الهلال الأحمر المصري.