حالة الطقس| عودة للاجواء الحارة على أنحاء البلاد

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

منخفض البحر الأحمر

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن هناك أجواء حارة على معظم الانحاء نهارًا بسبب تأثر البلاد بمنخفض البحر الأحمر الذي يجلب معه كتلة هوائية حارة ورطبة وبالتالي تكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة وتصل إلى حد الضباب خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.

الطقس السائد مائل للحرارة

وأضافت الهيئة، الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الخميس المقبل.

الشبورة المائية الكثيفة

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 31 والصغرى 22

طنطا العظمى 30 والصغرى 21

كفرالشيخ العظمي 30 والصغرى21

المنصورة العظمى 30 والصغرى 21

شبين الكوم العظمى 31 والصغرى 22

شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 24

دمياط العظمى 29 والصغرى 21