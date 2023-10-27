الأرصاد تحذر سائقي المركبات من الشبورة المائية الكثيفة (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ بعض مناطق الجمهورية وخاصة الجنوبية منها، تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، فيما تتجاوز نسبة الرطوبة 85 لـ 90% في بعض المناطق من القاهرة الكبرى ما يؤدي إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة والتي لوحظت على أغلب الطرق خلال فترات الصباح الباكر، محذرةً قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة من الشبورة المائية الكثيفة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، ستشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، والتي تعد ارتفاعات طفيفة إذا قورنت بالأمس والذي كانت الذروة فيه 33 درجة مئوية للعظمى على القاهرة الكبرى.

مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وأشارت إلى أنَّه من المتوقع لدرجات الحرارة اليوم أن تتراوح العظمى فيه بين 32 و31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، بسبب تأثرنا بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وحصر الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.