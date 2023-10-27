الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة: "غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس نسبيًا"

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عددًا من الخرائط التي تكشف حالة الطقس خلال الفترة الحالية، مشددة أن يكون هناك غطاء سحابي يؤثر على معظم أنحاء البلاد خلال الساعات الأخيرة من نهار اليوم الجمعة.

بيان عاجل من الأرصاد الجوية:

أوضحت الأرصاد الجوية، أن هذا الغطاء السحابي يعمل على حجب أشعة الشمس نسبيًّا ليضفي إحساسًا أفضل بحرارة الطقس، كما تتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة الشدة على مدينتي حلايب وشلاتين تمتد إلى أقصى جنوب البلاد تكون خفيفة الشدة.

بيان الأرصاد الجوية: الغطاء السحابي يعمل على حجب أشعة الشمس نسبيًا ليضفي إحساسًا أفضل بحرارة الطقس

نوهت الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضًا للرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بداية من ساعات الليل وحتى الصباح الباكر على القاهرة والوجة البحري ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.

بيان الأرصاد الجوية: الغطاء السحابي يعمل على حجب أشعة الشمس نسبيًا ليضفي إحساسًا أفضل بحرارة الطقس

بيان الأرصاد الجوية: الغطاء السحابي يعمل على حجب أشعة الشمس نسبيًا ليضفي إحساسًا أفضل بحرارة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد عددًا من الظواهر الجوية المرتقبة خلال الساعات المقبلة، والتي يأتي أهمها في تأثر البلاد بمرتفع جوي قادم فضلًا عن شبورة مائية تصل لحد الضباب.

شبورة تصل لحد الضباب:

فيما أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الشبورة المائية الكثيفة تكون صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد البلاد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

الانقلاب الشتوي:

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه في يوم 22 من شهر ديسمبر تقريبًا تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي 25 درجة جنوبًا وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي.