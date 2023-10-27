ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على أهلي جدة

يواصل الهلال عروضه المميزة خلال الموسم الحالي، بعدما حقق الفوز على نظيره أهلي جدة، في كلاسيكو الدوري السعودي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر دوري روشن لهذا الموسم.



واستطاع الزعيم أن يستمر في صدارته لترتيب الدوري الأقوي في المنطقة العربية برصيد 29 نقطة، بينما يحل التعاون في الوصافة ب 24 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي



ترتيب الدوري السعودي

الهلال بفوز بكلاسيكو الدوري السعودي

نجح الهلال في الخروج فائزًا خلال الشوط الأول على قلعة الكؤوس بنتيجة 2/0، في المباراة التي شهدها ملعب استاد الملك فهد الدولي.

جاء هدفي الهلال عن طريق نجم الوسط الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة الأولى من عمر الكلاسيكو، ليضع الزعيم في المقدمة خلال اللقاء على الراقي.

فيما أحرز النجم الصربي ميتروفيتش، الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 37 من عمر الشوط.

بينما قلص النتيجة للأهلي اللاعب ألان ماكسيمين، في الدقيقة 58، من عمر الشوط الثاني من الكلاسيكو، لتصبح النتيجة 2/1.

وأضاف الهلال الهدف الثالث في الدقيقة 84، عن طريق روجير إيبانيز، بالخطأ في مرماه، لينتهي الكلاسيكو بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأتسمت المباراة بالندية والقوة، حيث تمكن حارس الأهلي إدوارد ميندي من التصدي لركلة جزاء ببراعة سددها متروفيتش، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.