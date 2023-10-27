مفاجآت سارة في تدريبات برشلونة قبل الكلاسيكو

شهد نادي برشلونة، في التدريبات الجماعية الأخيرة صباح اليوم، قبل الكلاسيكو المنتظر، مفاجآت سارة لمشجعي البلوجرانا.

يستضيف النادي الكتلوني فريق ريال مدريد، في قمة الجولة الـ 11 بالدوري الإسباني مساء يوم السبت، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وكشفت الصفحة الرسمية لفريق برشلونة، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عن مفاجأة بخصوص اللاعبين المصابين.

تدريبات برشلونة

وهي ظهور الرباعي المصاب، روبرت ليفاندوفسكي، جول كوندي، فرينكي دي يونج وبيدري في التدريبات الجماعية، بعد غيابهم لفترة بسبب الإصابة.

وفي يوم الخميس، شارك اللاعب البرازيلي رافينها في تدريبات الفريق، استعدادًا لمباراة ريال مدريد.

جاء ظهور الخماسي في التدريبات، دون أن يكشف الفريق عن مدى جاهزيتهم، للمشاركة مع الفريق في المباراة القادمة بالكلاسيكو.

وأكدت صحيفة إسبانية، إن خماسي النادي الكتالوني العائدون حديثًا لتدريبات الفريق، لديهم فرصة للمشاركة في لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

الكلاسيكو

وتأتي نية المدرب تشافي هيرنانديز، لتأخير الإعلان عن قائمة الفريق حتى صباح غدا السبت، للتحقق بشكل أفضل من حالة اللاعبين المصابين، الذين قد يكونوا متواجدين في المباراة.

وغاب سيرجي روبيرتو عن تدريبات برشلونة، ويُعد هو الغائب الوحيد عن التدريبات قبل الكلاسيكو.

يتصدر ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متقدمًا على جيرونا في المركز الثاني بفارق الأهداف، ثم يأتي خلفهما برشلونة ثالثًا برصيد 24 نقطة، وذلك بعد مرور 10 جولات من الموسم الجاري.