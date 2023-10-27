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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| حماس تُوجه نداءً عاجلًا للشعب الفلسطيني بعد القصف العنيف على غزة

حماس
حماس

وجهت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" نداءً عاجلًا إلى أبناء "الشعب الفلسطيني" في الضفة الغربية إلى الخروج الآن في تظاهرات والاشتباك مع العدو في كل النقاط نصرة لغزة ومُقاومتها، قائلة: "وليعلو صوت التكبير والرصاص والله أكبر ولله الحمد".

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التلفزيون الفلسطيني يُؤكد: غزة تشهد قصفًا هو الأعنف برًا وبحرًا وجوًا

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عاجل| غزة تضرب مُحيط "تل أبيب" برشقات صاروخية ثقيلة ومُتتالية

 ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، إذْ شنَّ طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت.

كما أكدت شركات الاتصالات في غزة الانقطاع الكامل لشبكاتها العاملة في القطاع، في حين تحوَّلت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الإنترنت.

قصف عنيف على غزة:

 يشهد "قطاع غزة" قصفًا هو الأعنف برًا وبحرًا وجوًا مُنذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي مُنذ 7 أكتوبر الجاري، حسبما أفاد "التلفزيون الفلسطيني"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة.

 كثفت "قوات الاحتلال الإسرائيلي" غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.

 قال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة: “إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة”.

لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها: “إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع”.

وذكر مرصد "نت بلوكس" أن منظومة الاتصالات بقطاع غزة انهارت.

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