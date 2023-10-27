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السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

التلفزيون الفلسطيني يُؤكد: "غزة تشهد قصفًا هو الأعنف برًا وبحرًا وجوًا"

بوابة الوفد الإلكترونية

يشهد "قطاع غزة" قصفًا هو الأعنف برًا وبحرًا وجوًا مُنذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي مُنذ 7 أكتوبر الجاري، حسبما أفاد "التلفزيون الفلسطيني"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة.

 

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عاجل| غزة تضرب مُحيط "تل أبيب" برشقات صاروخية ثقيلة ومُتتالية

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عاجل| الأمم المتحدة: قطاع غزة سيتكبد وابلاً غير مسبوق من المآسي

 

 كثفت "قوات الاحتلال الإسرائيلي" غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.

 قال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة: “إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة”.

لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها: “إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع”.

 ذكر مرصد "نت بلوكس" أن منظومة الاتصالات بقطاع غزة انهارت.

عاجل| الأمم المتحدة: قطاع غزة سيتكبد وابلًا غير مسبوق من المآسي

أعلنت "الأمم المتحدة"، أن قطاع غزة سيتكبد وابلًا غير مسبوق من المآسي، في أعقاب قصف الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.

 انطلقت رشقات صاروخية ثقيلة ومتتالية انطلقت من غزة نحو مُحيط "تل أبيب" وأسدود وعسقلان ووسط فلسطين المُحتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

فيما قصفت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"  قصفًا عنيفًا على شمالي قطاع غزة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية حي الزيتون جنوب شرق غزة.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة "غوش دان" و"شفيلا" والوسط.

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، بانقطاع الاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في قطاع غزة مع موجة قصف عنيفة غير مسبوقة.

 واصل  طيران الاحتلال القصف الأعنف على مناطق عدة في قطاع غزة.

الجريدة الورقية