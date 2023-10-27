عاجل| غزة تضرب مُحيط "تل أبيب" برشقات صاروخية ثقيلة ومُتتالية

انطلقت رشقات صاروخية ثقيلة ومتتالية انطلقت من غزة نحو مُحيط "تل أبيب" وأسدود وعسقلان ووسط فلسطين المُحتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

فيما قصفت "قوات الاحتلال الإسرائيلي" قصفًا عنيفًا على شمالي قطاع غزة

كما استهدفت غارة إسرائيلية حي الزيتون جنوب شرق غزة.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة "غوش دان" و"شفيلا" والوسط.

وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أفادت بانقطاع الاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في قطاع غزة مع موجة قصف عنيفة غير مسبوقة.

وواصل طيران الاحتلال القصف الأعنف على عدة مناطق في قطاع غزة.

عاجل| غزة ترد بقوة على قصف الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية

انطلقت رشقة صاروخية قوية من "غزة"، باتجاه مُدن وأهداف إسرائيلية في "تل أبيب" وسط قصف عنيف وغير مسبوق للقطاع من قبل مقاتلات الجيش الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، ودوت صافرات الإنذار في زكيم وعسقلان ومنطقة تل أبيب الكبرى.

عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ هجومًا عنيفًا غير مسبوق على قطاع غزة

شنت "طائرات الاحتلال الإسرائيلي"، الآن هجومًا ضخمًا وعنيفًا على عموم مناطق قطاع غزة، مُتسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وتُواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية منذ نصف ساعة سابقة، شن عملية قصف مكثف وضخم على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

ويُهاجم الجيش الإسرائيلي على مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.