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السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| الأمم المتحدة: قطاع غزة سيتكبد وابلًا غير مسبوق من المآسي

غزة
غزة

أعلنت "الأمم المتحدة"، أن قطاع غزة سيتكبد وابلاً غير مسبوق من المآسي، في أعقاب قصف الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.

 

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عاجل| غزة ترد بقوة على قصف الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية

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عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ هجومًا عنيفًا غير مسبوق على قطاع غزة

 

وانطلقت رشقات صاروخية ثقيلة ومتتالية انطلقت من غزة نحو مُحيط "تل أبيب" وأسدود وعسقلان ووسط فلسطين المُحتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

فيما قصفت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"  قصفًا عنيفًا على شمالي قطاع غزة

كما استهدفت غارة إسرائيلية حي الزيتون جنوب شرق غزة.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة "غوش دان" و"شفيلا" والوسط.

وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أفادت بانقطاع الاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في قطاع غزة مع موجة قصف عنيفة غير مسبوقة.

وواصل  طيران الاحتلال القصف الأعنف على عدة مناطق في قطاع غزة.

عاجل| غزة ترد بقوة على قصف الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية

انطلقت رشقة صاروخية قوية من "غزة"، باتجاه مُدن وأهداف إسرائيلية في "تل أبيب" وسط قصف عنيف وغير مسبوق للقطاع من قبل مقاتلات الجيش الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، ودوت صافرات الإنذار في زكيم وعسقلان ومنطقة تل أبيب الكبرى.

الجريدة الورقية