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السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ هجومًا عنيفًا غير مسبوق على قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

 شنت "طائرات الاحتلال الإسرائيلي"، الآن هجومًا ضخمًا وعنيفًا على عموم مناطق قطاع غزة، مُتسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

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توغل إسرائيلي في غزة وتنفيذ عملية محددة الهدف وسط القطاع

وتُواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية منذ نصف ساعة سابقة، شن عملية قصف مكثف وضخم على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

ويُهاجم الجيش الإسرائيلي على مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

جيش الدفاع الإسرائيلي

وفي قطاع غزة، أفادت التقارير أن جيش الدفاع الإسرائيلي يشن هجمات واسعة النطاق، تم خلالها إطلاق نار كثيف على مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

وانقطعت الاتصالات والانترنت في قطاع غزة بسبب هجوم كبير للجيش الإسرائيلي الآن.

وبحسب مراسل "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا الذي رأيته. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".

الجريدة الورقية