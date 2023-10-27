عاجل| غزة ترد بقوة على قصف الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية

انطلقت رشقة صاروخية قوية من "غزة"، باتجاه مُدن وأهداف إسرائيلية في "تل أبيب" وسط قصف عنيف وغير مسبوق للقطاع من قبل مقاتلات الجيش الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، ودوت صافرات الإنذار في زكيم وعسقلان ومنطقة تل أبيب الكبرى.

عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ هجومًا عنيفًا غير مسبوق على قطاع غزة

شنت "طائرات الاحتلال الإسرائيلي"، الآن هجومًا ضخمًا وعنيفًا على عموم مناطق قطاع غزة، مُتسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وتُواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية منذ نصف ساعة سابقة، شن عملية قصف مكثف وضخم على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

ويُهاجم الجيش الإسرائيلي على مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

الاحتلال الإسرائيلي يُجري مُناورات في منطقة مُشابهة لقطاع غزة.. صحيفة تُوضح

أجرت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، تدريبات في ميادين صممت بتضاريس مُشابهة لقطاع غزة استعدادًا لعملية برية في القطاع، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء الخميس.

وبحسب الصحيفة: "شاركت مجموعة من الجنود الإسرائيليين في تمرين اجتياح قرية من الصحراء. وتدربوا على إخراج الجنود الجرحى من القرية والقدرة على كشف الإرهابيين من خلف النوافذ".

ويُشير المنشور إلى أنه تم تشيد "مكان مصغر يحاكي غزة" في عام 2006 كمركز تدريب، تابع للقوات البرية الإسرائيلية. ويضم 600 مبنى لإعداد وتدريب العسكريين للعمليات القتالية في الأنفاق والمساجد والأسواق. كما يمتلك الجيش الإسرائيلي قاعدة مماثلة في الشمال تحاكي مدينة لبنانية.