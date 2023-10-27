الأهلي ينهي مرانه الأول في جنوب أفريقيا استعدادًا لـ صن داونز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي مرانه الأول اليوم في جنوب إفريقيا، الذي أقيم على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة.

وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وقام الجهاز الفني بتطبيق الجزء الخططي خلال بعض الفقرات الخاصة بتدريبات الكرة، فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بتدريبات الكرة.

مشوار الأهلي وصن داونز

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابًا و1-1 في مباراة العودة.

فيما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.