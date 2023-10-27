الأهلي وصن داونز..موعد المباراة في الدوري الافريقي

يستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي عصر يوم الأحد المقبل في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.



صعد الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.



وأنتصر صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.



عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل خوض الفريق المران الأول في جنوب إفريقيا.



شرح كولر المدير الفني مع اللاعبين كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة صن داونز المقرر لها بعد غد الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.



وحرص المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في جنوب إفريقيا، على متابعة إجراءات تسكين اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، والاطمئنان من الجهاز الإداري على كافة الترتيبات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الفريق وجهازه الفني على تحقيق أهدافه.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الذهاب:



ستكون مباراة الأهلي وصن داونز في الذهاب بجنوب أفريقيا في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.



موعد مباراة الأهلي وصن داونز إيابا:



تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز إيابا بالقاهرة في في الثامنة مساء الأربعاء القادم بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، التاسعو بتوقيت مكة المكرمة.