محامي عبدالله السعيد: الأهلي لو مدفعلناش مليون دولار هيتمنع من المشاركة الأفريقية

أكد المستشار هاني زهران، محامي نجم بيراميدز عبدالله السعيد، أن قرار المحكمة الرياضية الدولية لصالح اللاعب.



أضاف زهران، خلال تصريحاته عبر «قناة الشمس»، إن «المحكمة الرياضية الدولية (كاس) أصدرت حكمها النهائي لصالح عبدالله السعيد بعد ماراثون استمر لمدة سنتين ونصف السنة».



وتابع: «حكم المحكمة الرياضية الدولية نهائي ويجب تنفيذه فورًا، وإذا لم يتم تنفيذه فسنلجأ لـ(فيفا) من أجل مخاطبة الأهلي، وفرض عقوبات قد تصل إلى منع مشاركة الفريق في البطولات القارية، حال استمر رفض تنفيذ الحكم».



وأضاف: «نجحنا في رفع الحجز على ممتلكات عبدالله السعيد في شهر أبريل الماضي».



وواصل: «من حق السعيد التقدم بدعوى منفصلة للتعويض، وطالبنا الأهلي بدفع مليون دولار».



واختتم: «أتمنى من الأهلي غلق صفحة عبدالله نهائيًا، والتركيز على البطولات التي يشارك بها».

