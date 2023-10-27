شروط الترشح للحصول على ترقية المعلمين 2024

حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط الترشح للحصول على ترقية المعلمين خلال عام 2024.

يأتي ذلك في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين، وأمناء المكتبات المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.



وأكدت الدكتورة زينب خليفة، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، استهداف ترقية أكثر من 400 ألف معلم للحصول على الترقيات وشهادة الصلاحية خلال عام 2024 .



وأعلنت مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بدء النظر في إجراءات ترشح ترقي شاغلي وظائف المعلمين بفتح باب تسجيل الترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام 2024/2023.

شروط الترشح لترقية المعلمين

١. يتم المعلم المرشح خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلى في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 2023 ديسمبر 31 اعتبارا من التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين.



٢. أن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية، وهما تقريري الكفاية للأعوام 2021/2020، 2022/2021 .



٣. أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك.



٤. التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس الواقعة في نطاق مديريتكم، بوجوب استيفاء توقيع كل شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها الأكاديمية المهنية للمعلمين المدينة التعليمية مدينة السادس من أكتوبر.

٥. التنبيه على مسئولي الحكومة الإلكترونية بمديريتكم الموقرة والإدارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم لمراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقى ، وإستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات خلال الفترة من 5 نوفمبر 2023 إلى 25 يناير 2024 .



٦. يتم التنبيه على مسئولى الحكومة الإلكترونية والإدارات التعليمية والمدارس لتسجيل مايلي إلكترونيا :آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر في الترشح للترقي للمعلمين المرشحين من المدرسة وهما: تقريري الكفاية للأعوام 2021/2020 .2022/2021



٧. استيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية، مع مراعاة إحتساب الحالات الآتية ضمن مدة الخمس سنوات لممارسة العمل الفعلي.



٨. الإجازة المرضية للمرضى بمرض مزمن طبقا للكتاب الدوري رقم (33) والصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 25 أكتوبر 2015 شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شؤون العاملين بالمديرية بقيامهم بأجازه مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر مؤيدا بالمستندات الطبية الداله على مرضهم و المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة، وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات عن طريق مسؤلى الاحصاء بالادارات.