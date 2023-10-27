الأكاديمية المهنية للمعلمين: ترقية أكثر من 400 ألف معلم خلال عام 2024

كشفت الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن استهداف ترقية أكثر من 400 ألف معلم للحصول على الترقيات وشهادة الصلاحية خلال عام 2024 .





وأكدت مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بدء النظر في إجراءات ترشح ترقي شاغلي وظائف المعلمين بفتح باب تسجيل الترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام 2024/2023.

جاء ذلك في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على إستيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين... وأمناء المكتبات المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

شروط التقدم للترقية في الأكاديمية المهنية للمعلمين

وذكرت مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه يتم الترشح للإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها لكل من يتوافر فيه الشروط التالية: