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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي على طريق الزقازيق|أسماء

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

تعرض 6 أشخاص للاصابة بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي يستقلونها في طريق ههيا - الزقازيق، بناحية مدخل قرية صبيح التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية.

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إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي على طريق  الزقازيق

 

 كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية،  إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول كلًا من: عبدالرحمن م م، 49 سنة، وعبدالمنعم م م، 63 سنة، وصدقي ال م، 55 سنة، وفتحي ع ك، 69 سنة، وثروت إ م، 65 سنة، وأحمد م ع، 49 سنة، مقيمين جميعا بمركز كفر صقر، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي يستقلونها في طريق ههيا - الزقازيق، بناحية مدخل قرية صبيح في نطاق مركز ههيا، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

 

مصرع وإصابة شابين في حادث سير  بالشرقية

 

وفي واقعة اخري ؛لقي  شاب مصرعه ، فيما أصيب آخر  إثر وقوع حادث اصطدام دراجة نارية “موتوسيكل”،  يستقلانها بجسم صلب على طريق المنشر -أولاد صقر، في نطاق ودائرة مركز شرطة أولاد صقر في محافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي، يفيد بوصول كل من: إبراهيم م ال، 19 سنة، مقيم بناحية المنشر بمركز أولاد صقر، جثة هامدة، ومحمد س م ر، 27 سنة، مقيم بناحية المنشر بمركز أولاد صقر، مصابا بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم تحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

 أفادت المعلومات الأولية ؛ أنه أثناء استقلال المتوفى والمصاب دراجة نارية (موتوسيكل) وقع حادث اصطدام الدراجة بجسم صلب على طريق المنشر - أولاد صقر، ما أحدث إصابتهما التي أودت بحياة الأول، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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