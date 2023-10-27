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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخص وإصابة آخر في حادث سير بالشرقية

موتوسيكل
موتوسيكل

لقي شاب حتفه، فيما أصيب آخر إثر وقوع حادث اصطدام دراجة نارية “موتوسيكل”،  يستقلانها بجسم صلب على طريق المنشر -أولاد صقر، في نطاق ودائرة مركز شرطة أولاد صقر في محافظة الشرقية.

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متوفى ومصاب شابين في حادث سير  بالشرقية

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي، يفيد بوصول كل من: إبراهيم م ال، 19 سنة، مقيم بناحية المنشر بمركز أولاد صقر، جثة هامدة، ومحمد س م ر، 27 سنة، مقيم بناحية المنشر بمركز أولاد صقر، مصابا بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم تحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

 أفادت المعلومات الأولية ؛ بأنه أثناء استقلال المتوفى والمصاب دراجة نارية (موتوسيكل) وقع حادث اصطدام الدراجة بجسم صلب على طريق المنشر - أولاد صقر، ما أحدث إصابتهما التي أودت بحياة الأول، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن جثمان المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

سقوط طفل من الطابق السادس في منيا القمح

 

وفي واقعة أخرى؛ لفظ طفل في الخامسة من عمره أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه من أعلى الطابق السادس في منزل أسرته بنطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية.

 أفادت المعلومات الأولية؛ بأن الفريق الطبي حاول إنعاش الطفل وتقديم الإسعافات اللازمة له، إلا أن المحاولات جميعها قد باءت بالفشل، وفارق الطفل الحياة جراء تعرضه لـ السقوط من أعلى الطابق السادس في منزل أسرته، فيما جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

 كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول الطفل أشرف ح ج، 5 سنوات، مقيم بناحية المنشية بمركز منيا القمح، جثمان هامد.

وتبين من التحريات الأولية؛ حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر سقوطه من أعلى الطابق السادس في منزل أسرته بمركز منيا القمح، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة منيا القمح صرحت بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.

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