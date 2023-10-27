إصابة 11 شخص في حادث أنقلاب ميكروباص بأسيوط

إصابة 11 شخصا؛ إثر انقلاب ميكروباص على طريق مصر أسيوط بالقرب من كارتة دهشور اتجاه محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم رفع آثار الحادث لإعادة حركة المرور.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 11 من الركاب نتيجة السرعة الزائدة التي أدت إلى وقوع الحادث على طريق مصر أسيوط، بالقرب من كارتة دهشور اتجاه محافظة الفيوم.

وعلى الفور، تم الدفع برجال المرور واستخراج المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة المرور أمام المركبات.