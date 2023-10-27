"القومي لحقوق الإنسان": خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية

أعد المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرًا رصد فيه تطورات الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للحرب الدائرة هناك.

بيان عاجل من القومي لحقوق الإنسان

وصرح المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بأن التقرير رصد تداعيات الموقف، حيث أسفرت عن خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني، وبصفة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، إضافة إلى خرق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار خلال التقرير إلى ما ينص عليه العهدين الدوليين من حق الشعوب في تقرير المصير، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية منع التعذيب، وكل أشكال المعاملة المهينة والحاطة للكرامة.

وتابع: ومنها استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والتدمير المفرط للمنازل السكنية ومهاجمة المستشفيات وغيرها من مراكز تقديم الخدمة للمدنيين، والتي يتعين أن تكن نقاطا آمنة، والتهجير القسري للسكان العزل، وإجبارهم علي النزوح الي الدول المجاورة، الأمر الذي من شأنه تأجيج العنف والقضاء علي أي فرص للسلام في المنطقة.