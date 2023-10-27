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السبت 28 أكتوبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصطفى فتحي يعزز تقدم بيراميدز على المصري بالهدف الثاني

مصطفى فتحي لاعب بيراميدز
مصطفى فتحي لاعب بيراميدز

نجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الثاني لفريق بيراميدز في شباك المصري البورسعيدي بالمباراة الجارية الآن على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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بيراميدز يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول

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علي ماهر يعلن تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة بيراميدز في الدوري

جاء الهدف في الدقيقة 47 من المباراة بعد انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين فقط، بينما سجل فيستون كالالا مايلي الهدف الأول لبيراميدز في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول.

بدأ فريق بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أحمد الشناوي 

الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

الوسط: مصطفى فتحي - كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

الهجوم: فيستون ماييلي

بينما بدأ المصري المباراة بالتشكيل الأتي

حارس المرمى: عصام ثروت

الدفاع : كريم العراقى - باهر المحمدى - عمرو موسى - حسين السيد .

الوسط: محمود حمادة - إيزى إيمكا - محمد الشامى - سمير فكرى - فخر للدين بن يوسف.

الهجوم: مروان حمدى

ويحتل فريق المصرى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب المسابقة بـ10 نقاط حصدها من 4 مباريات.

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