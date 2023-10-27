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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول

مباراة بيراميدز والمصري
مباراة بيراميدز والمصري

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول متقدمًا على المصري بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما على ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل فيستون كالالا مايلي هدف بيراميدز الوحيد في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول.

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علي ماهر يعلن تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة بيراميدز في الدوري

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فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام المصري البورسعيدي في الدوري

بدأ فريق بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أحمد الشناوي 

الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

الوسط: مصطفى فتحي - كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

الهجوم: فيستون ماييلي

بينما بدأ المصري المباراة بالتشكيل الأتي

حارس المرمى: عصام ثروت

الدفاع : كريم العراقى - باهر المحمدى - عمرو موسى - حسين السيد .

الوسط: محمود حمادة - إيزى إيمكا - محمد الشامى - سمير فكرى - فخر للدين بن يوسف.

الهجوم: مروان حمدى

ويحتل فريق المصرى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب المسابقة بـ10 نقاط حصدها من 4 مباريات.

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